Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliğine tepki: Yakışır bir davranış değil

Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliğine tepki: Yakışır bir davranış değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dün Van depremi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istismar etmeye çalışan malum siyasi partinin yöneticileri, Van depreminde devletin orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyorlar. Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış." dedi.

"6 AYDIR TAKİBİMİZDEYDİ"

PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'i 6 aydır takip ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, "6 aydır Türkiye'ye getirebilmek için öze bir çaba sarf ettik. Sadece getirilmeyi sonuç olarak görmüyoruz. Canlı yakaladığımızda daha iyi sonuçları sökebilme kabiliyetine sahibiz." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.