Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal Çalışma Programları için başvurular bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.

İHA