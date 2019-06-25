25 Haziran 2019 09:59 | Salı
Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal Çalışma Programları için başvurular bugün başlıyor
Bakan Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.
İHA
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