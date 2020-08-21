Bakan Pekcan açıkladı... Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı
Kaynak: Hürriyet
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt içindeki yabancı plakalı araçların yurt dışına çıkış tarihi 31 Ekim 2020 tarihi de dahil olmak üzere uzatıldı.
Bakan Pekcan Twitter'dan "Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim’e kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır" dedi.
2- Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 21, 2020
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