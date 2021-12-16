16 Aralık 2021 Perşembe 12:46:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 12:46:00
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması
Kaynak: DHA
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Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.
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