Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.