VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Eğitim Zirvesi: Maarif Vakfı, FETÖ'cü alçakların tahribatını gideriyor
Dev konteyner gemisi Tekirdağ'da
Asgari ücrette rakam netleşiyor: AGİ dahil değil!
Metrodaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Zayid'in Türkiye ziyaretini manşete taşıdılar
TURKOVAC müjdesi CHP'yi üzdü!
Fatih Altaylı ile Uğur Emek'in senkronize yalanı!
TOGG için müthiş hazırlık! Detayları belli oldu
Rusya "Saldırırız" dedi... NATO resti çekti!
EPDK: Akaryakıtta herhangi bir ikmal krizi söz konusu değil
İyilikleri çoğaltma hareketi
Sınıf hayal etti, öğretmenleri gerçekleştirdi
Hayat arkadaşını hayata bağladı
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Avrupa'yı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
Öztürk Yılmaz CHP bombasını patlattı!
Yunanistana kaçarken kıskıvrak yakalanmıştı... FETÖ'cü eski emniyet şube müdürü tutuklandı
Bakan Koca'dan TURKOVAC müjdesi
Sinop Çatalzeytin – Ayancık Yenikonak devlet yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
MB'den BAE Merkez Bankası iş birliği açıklaması
670 askeri personel katılıyor... Eren Kış-8 operasyonu başladı
Çağla Tuğaltay cinayetinde 21 yıl sonra gelen ihbar
25 Kasım 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 14:30:00

Bakan Koca'dan muhalefete TURKOVAC tepkisi: Buna sevinmenizi beklerdim, anlıyorum ki üzülüyorsunuz

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC ile ilgili konuşması esnasında CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun araya girmesine sitem etti. Bakan Koca "Bugün sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapıldığını, aşının yıl bitmeden kullanıma girmesini ümit ettiklerini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, konuşmasına millet için önemli bir müjdeyi vererek başlamak istediğini söyledi.

Fahrettin Koca, "Yerli Kovid-19 inaktif aşımız TURKOVAC, bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayı'na müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

MUHALEFETE SİTEM

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun araya girmesi üzerine Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz. Görüşlerimiz her ne olursa olsun ortak paydamızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam olduğunu son iki yılda tüm dünya ile birlikte en unutulmaz şekilde tekrar öğrendik. Küresel salgın, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin değerini anlamamıza vesile oldu."

Bakanlığın verdiği tüm hizmetlerin salgın sürecinde de kesintisiz devam ettiğini dile getiren Koca, bugün komisyonda yapılacak her değerlendirmeyi vatandaşlara sunulacak hizmetlerin kalitesini artırmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mehmet Bekaroğlu yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC
Barbie Şebnem

Barbie Şebnem
Ben boşanmaya razı değildim

Ben boşanmaya razı değildim
Gelinlik provası

Gelinlik provası
Yaşarken ölmek bu olsa gerek

Yaşarken ölmek bu olsa gerek
90'ları kıskanıyorlar

90'ları kıskanıyorlar
Latin Amerika çıkarması

Latin Amerika çıkarması
Yaman satış

Yaman satış
Boğaz'da kırmızı Hande

Boğaz'da kırmızı Hande
2 milyonluk yeni anlaşma

2 milyonluk yeni anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER