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29 Ocak 2021 Cuma 23:25:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 23:25:00

Bakan Koca uyardı: Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü."

Etiketler : Sağlık Bakanı koronavirüs Bakan Koca mutasyon
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