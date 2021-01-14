Bakan Koca: Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme platformuna göre, Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim"