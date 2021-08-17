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17 Ağustos 2021 Salı 18:46:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 19:55:00

Bakan Koca duyurdu: Toplam 85 milyon doz!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam yapılan aşı sayısının 85 milyon doz olduğunu açıkladı ve aşı olmayanlar için çağrı yaptı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam 85 milyon doz! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Kovid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin" dedi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TOPLAM 85 MİLYON DOZ!"

"Birinci, ikinci ve üçüncü doz Kovid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin."

Etiketler : bakan koca Twitter aşı sayısı 85 milyon doz
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