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14 Ocak 2021 Perşembe 19:05:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 19:11:00

Bakan Koca: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19 aşısı) Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli."

Fahrettin Koca şunları söyledi:

Kaybettiklerimiz oldu. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu belirtmek istiyorum.

Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada bu kadar ilk gün aşı yapan ve canlı olarak yayınlayan başka ülke var mı bilmiyorum. Bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca iller bazında da ne kadar aşının yapıldığını göstermek istiyoruz.

ONAY DÜN GELMİŞTİ

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısına dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından onay verilmişti.

Acil kullanım onayının çıkmasının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında Covid-19 aşısı yaptırmıştı.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı fahrettin koca kovid korona virüs vaka sayısı
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