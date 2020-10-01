Bakan Koca: Bazı kişilerin eleştirileri leke aramaktan farksız
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türk sağlık sistemine karşı yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi. Koca, "Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır" dedi.
Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 1, 2020
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