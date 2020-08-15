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15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:18:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:27:00

Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı: Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz

Kaynak: AA

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Bakan Koca: Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın"

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