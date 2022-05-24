Bakan Karaismailoğlu: Havalimanı sayımızı 61'e yükseltmeyi hedefliyoruz

Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye, liman sayımızı 255'e ve havalimanı sayımızı da 61'e yükseltmeyi hedefliyoruz.