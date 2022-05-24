24 Mayıs 2022 Salı 11:26:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 11:34:00
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanı sayımızı 61'e yükseltmeyi hedefliyoruz
Kaynak: DHA
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Son Dakika Haberleri.. Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye, liman sayımızı 255'e ve havalimanı sayımızı da 61'e yükseltmeyi hedefliyoruz
Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye, liman sayımızı 255'e ve havalimanı sayımızı da 61'e yükseltmeyi hedefliyoruz.