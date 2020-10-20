Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Yüzde 500'ü aşan artış

20 Ekim 2020 Salı 12:18:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 12:18:00
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Yüzde 500 arttı
Kaynak: AA
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Bakan Karaismailoğlu: 2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500'ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye'nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi.
Bakan Karaismailoğlu: 2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500’ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye’nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi.
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