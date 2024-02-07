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Bakan Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Türkiye'nin desteğini yineledim
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07 Şubat 2024 Çarşamba 19:52:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 19:52:00

Bakan Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Türkiye'nin desteğini yineledim

Kaynak: AA

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Libya'da ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birçok konuyu ele aldıklarını vurgulayarak, 'Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim.' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Trablus'taki görüşmesine ve buradaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Fidan, Türkiye-Libya ilişkilerinin "çok derin tarihi kökleri olan bir kardeşlik ilişkisi" olduğunu vurguladı.

Fidan, ziyaretinde Dibeybe ile çok geniş yelpazedeki konuları ele alma imkanı bulduklarını belirterek, "Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim. Özellikle iki ülke arasında yapılmakta olan ve yapılması mümkün olan konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

Başbakan Dibeybe ile bölgesel güvenlik ve istikrar konularını da ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Özellikle Afrika'da güneyde olan birtakım çatışmalar, sıkıntılar, iç savaşlar konusunda Türkiye-Libya olarak beraber neler yapabiliriz onu da gözden geçirme imkanımız oldu. Terörle mücadele, özellikle göçle mücadele, kaçakçılık konularında işbirliğimizi gözden geçirme imkanımız oldu." diye konuştu.

Bakan Fidan, öte yandan Türk Hava Yolları'nın (THY) tekrar seferlerine başlaması konusundaki görüşlerini karşılıklı teyit ettiklerini dile getirdi.

Fidan, güvenlikten ekonomiye eğitimden vize konularına kadar görüşmelerinin çok geniş yelpazede verimli şekilde tamamlandığını belirterek, gün içinde de başta devlet başkanı olmak üzere diğer yetkililer de görüşmelerinin olacağını aktardı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Libya Destek İstikrar
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