İrlanda ve Portekiz temsilcilerinden Eurovision finalinde Filistin'e destek
Kaynak: AA
Eurovision finalinde İrlanda ve Portekiz temsilcileri Filistin'e destek mesajı verdi.
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlanda temsilcisi Bambie Thug ve Portekiz temsilcisi iolanda, final performanslarında Filistin'e destek mesajlarına yer verdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bambie Thug'ın final performansına, yüzünde daha önce Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) izin vermediği "ateşkes" yazısıyla çıkması dikkati çekti.
Bambie Thug, "Doomsday Blue" isimli şarkısını, yüzünde eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde "ateşkes" anlamına gelen yazıyla seslendirdi.
İrlandalı şarkıcı, performansının sonunda "Sevgi her zaman nefreti yenecektir" ifadesini kullandı.
EBU'nun, daha önce engellediği bu eyleme tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.
EUROVİSİON'UN PORTEKİZ TEMSİLCİSİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK
Yarışmada Portekiz'i temsil eden iolanda, "Grito" adlı şarkısını söyledikten sonra "Barış galip gelecek" diye bağırdı.
iolanda, tırnaklarında kullandığı ojelerde Filistin kefiyesindeki motiflere yer verdi.
EBU TARAFINDAN SANSÜRE UĞRAMIŞTI
Bambie Thug, İsrail'in yayın kuruluşu KAN'ı kendisine yönelik eylemleri nedeniyle EBU'ya şikayet ettiğini duyurmuş, İsrail'in artık yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.
7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e özgürlük" ve "ateşkes" ifadelerinin EBU tarafından silinmeye zorlandığını doğrulamıştı.
- Şehidin emaneti ikizlere doğum günlerinde "Vali Yiğitbaşı" sürprizi
- İrlanda ve Portekiz temsilcilerinden Eurovision finalinde Filistin'e destek
- Malatya'da tren otomobile çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
- Bakan Güler'den TCG Anadolu müjdesi
- Bakan Güler'den net mesaj: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an harekata hazır
- Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı