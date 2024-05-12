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Şehidin emaneti ikizlere doğum günlerinde "Vali Yiğitbaşı" sürprizi
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12 Mayıs 2024 Pazar 01:43:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 01:43:00

Şehidin emaneti ikizlere doğum günlerinde "Vali Yiğitbaşı" sürprizi

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit İbrahim Çetin'in ikizleri Yağmur ve Nehir'in doğum günü etkinliğine katıldı. Şehit eşi Zeliha Çetin, evlerinde düzenleyecekleri doğum günü etkinliğine Vali Yiğitbaşı'nı davet etti. Vali Yiğitbaşı, şehit kızları Yağmur ve Nehir'in doğum günü heyecanlarına ortak oldu. Şehit annesi Zeliha ve ikizleri Nehir ile Yağmur, Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit İbrahim Çetin'in ikizleri Yağmur ve Nehir'in doğum günü etkinliğine katıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 24 Mart 2018'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in ikizleri Yağmur ve Nehir, 11 yaşına girdi.

Şehit eşi Zeliha Çetin, evlerinde düzenleyecekleri doğum günü etkinliğine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı davet etti.

Davet dolayısıyla Selçuklu Mahallesi'ndeki ailenin evine giden Vali Yiğitbaşı, şehit kızları Yağmur ve Nehir'in doğum günü heyecanlarına ortak oldu.

Şehit annesi Zeliha ve ikizleri Nehir ile Yağmur, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

Vali Yiğitbaşı, sosyal medya hesabından şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in emaneti ikizlerinin 11. yaş günü etkinliğine katılarak heyecanlarına ortak olduklarını belirterek, "Nehir ve Yağmur, doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıkla, başarılarla ve mutlulukla dolu nice güzel yaşlar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Etiketler : Afyonkarahisar Valisi Şehit İbrahim Çetin Doğum günü etkinliği
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