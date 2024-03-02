Bakan Fidan, Maliki ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile Antalya'da bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Antalya'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Maliki ile görüştü.
Fidan, Türkiye'nin Filistin'e güçlü desteğinin süreceğini aktardı.
İsrail'in saldırılarına bir an önce son vermesi ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, kabul edilmiş uluslararası parametrelere uygun biçimde, iki devletli çözüm dışında bir alternatifin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.
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