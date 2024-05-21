VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Grup Toplantısı... Bahçeli konuşuyor
En çok sevilen nostaljik diziler
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlı daha yakalandı
Kurbanlıkların sevkinde uyulacak kurallar belirledi
Reisi için ilk tören Tebriz'de
Maliye'den 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
21 Mayıs 2024 Salı 09:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 09:00:00

İzmir'deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP-C/MLKP'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca, İzmir merkezli 9 ilde terör örgütüne finansman sağlayanlara yönelik operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı. Diğer 10 şüpheliden 5'inin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : izmir terör operasyon
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi

Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Motive'li gece

Motive'li gece
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Film gibi konser

Film gibi konser
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX