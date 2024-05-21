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21 Mayıs 2024 Salı 09:15:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 09:15:00

MÜSİAD, Türkiye-ABD İş Forumu'nu New York'ta düzenledi

Kaynak: AA

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından New York'taki Türkevi'nde Türkiye-ABD İş Forumu yapıldı.

Forum kapsamında gerçekleştirilen network etkinliğinin açılışında konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, dışarıdan bakıldığında ABD'nin diğer coğrafyalara kıyasla uzak bir pazar olarak göründüğüne işaret etti.

Aslında ABD'de iş yapmanın diğer birçok ülkeden daha kolay olduğunu söyleyen Özgür, "ABD'nin sunduğu fırsatlar daha fazla ve özellikle şirketlerin büyümesi açısından çok önemli katma değer sağlayan bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür, iş insanlarına "psikolojik uzaklık" bariyerini aşmaları çağrısında bulunarak, hem kendi ticari kazançlarına hem de Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmaya katkıda bulunmalarını söyledi.

Türkiye'nin esnek üretim yapısı ve insan kaynağı ile özellikle üretimde eriştiği kapasite ve kaliteye değinen Özgür, Türk şirketlerinin ABD pazarı için daha avantajlı yapıya sahip olduğunu vurguladı.

"GELİN İŞBİRLİĞİNİ HEP BİRLİKTE OLGUNLAŞTIRALIM"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da son 20 yılda büyük atılımlar gösterdiğine işaret ettiği Türkiye'nin esnek üretim kapasitesi ve lojistik ağlarıyla dünyanın önemli ülkelerinden biri haline geldiğine dikkati çekti.

Derneğin Türkiye'de 84 şubesi olduğunu ve dünyanın 83 ülkesinde 99 irtibat noktası bulunduğunu anlatan Asmalı, derneğin 14 bini aşkın üyeye sahip olduğunu kaydetti.

Asmalı, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD'de resmi rakamlara göre 300 binden fazla soydaşın yaşadığını ve önemli mevkilerde birçok iş insanının bulunduğunu ifade etti.

ABD'li iş insanlarına çağrıda bulunan Asmalı, "Türk insanı çok kabiliyetli, girişken, kıvrak zekaya sahip. Dolayısıyla gelin işbirliğini hep birlikte olgunlaştıralım, beraber hem üllkemize hem buraya hem de üçüncü ülkelere yatırım yapalım. Bizim böyle bir potansiyelimiz, enerjimiz ve arzumuz var." diye konuştu.

"ABD STRATEJİK ÜLKELER LİSTEMİZİN İLK SIRASINDA"

MÜSİAD İhracatı Geliştirme Başkanı Abdullah Bozatlı ise ABD'nin stratejik ülkeler listesinin başında yer aldığına değindi.

ABD'de MÜSİAD'ın önemli faaliyetleri olduğunu söyleyen Bozatlı, iki ülke arasındaki potansiyeli bildiklerini ve ABD'deki programları eksiklikleri kapatmak üzere organize ettiklerini anlattı.

MÜSİAD'ın gündüz gerçekleştirdiği bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı oturumlarında da New York ticaret ataşeleri sunumlar yaptı.

ABD'de e-ticaret ve lojistik ile ihracatın geliştirilmesinde yapay zekanın rolü gibi konuların da tartışıldığı oturumlarda, Amerika'da iş yapmaya yönelik mevzuatlar hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte, "Amerika ile Ticarette Hukuksal ve Finansal Altyapılar" başlıklı panel de düzenlendi.

Etiketler : müsiad abd türkevi
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