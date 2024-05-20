"1 MAYIS'I ORTAYA ÇIKARAN NEDENLERDEN BİRİ DE ÇALIŞMA SAATLERİDİR"

Tarkan Zengin, yazısında "Haftalık çalışma süreleri ile haftada çalışılan gün sayısı çalışma hayatının en önemli konularındandır. İşçi hareketinin tarihi mücadelesinin en önemli nedenlerinden biri de çalışma sürelerinin düşürülmesidir. Mesela 1 Mayıs'ı ortaya çıkaran nedenlerden biri de yine çalışma saatlerinin düşürülmesi mücadelesidir." İfadelerini kullandı.

Pandeminin tartışmalar üzerindeki etkisine değinen Zengin, "Pandemiyle birlikte haftada 4 gün çalışmaya ilişkin tartışmalar daha da hızlandı. Batı Avrupa ülkelerinin birkaçında bu konuda yasal düzenleme yapıldı. Bazı ülkelerde ise yasal düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yasal düzenleme yapılan ülkelerde haftalık çalışma saatlerini azaltmadan haftalık çalışma gün sayısı 4 güne indirildi." dedi. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

