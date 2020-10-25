Bakan Fahrettin Koca Türkiye'nin 25 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 215 testten 2 bin 17 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 72 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 799'a yükseldi.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 112 bin 215 testten 2 bin 17 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 1297 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888, toplam hasta sayısı 361 bin 801, toplam vefat sayısı 9 bin 799, toplam ağır hasta sayısı 1744, toplam iyileşen hasta sayısı 314 bin 390 oldu.