Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Siyala'nın taziyesini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Taher Siyala'nın taziye dileklerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Taher Siyala ile telefonda görüştü. Siyala, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti.