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04 Mart 2021 Perşembe 23:08:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 23:08:00

Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Siyala'nın taziyesini kabul etti

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için telefonla arayan Libya Dışişleri Bakanı Siyala'nın taziye dileklerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Taher Siyala'nın taziye dileklerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Taher Siyala ile telefonda görüştü. Siyala, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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