Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'ı aklını başına toplamaya çağırıyorum
Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: 'Ermenistan'ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov'a Allah'tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ermenistan'ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can #Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız.' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov için Allah'tan rahmet diledi.
Ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileğini ileten Çavuşoğlu, Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye ve aklını başına toplamaya davet etti.
Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız" ifadesini kullandı.
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