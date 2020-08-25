Türkiye'den Yunanistan'a net mesaj: Şımarıklıktan vazgeçin, kendinizi riske atmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele almak üzere görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Doğu Akdeniz'de herkes için adil bir hak istedik. Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Uzun yıllar bizi dışlayıcı faaliyetlerin durmasını bekledikten sonra bu faaliyetleri başlatmak zorunda kaldık. Almanya'nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum.

Yunanistan Avrupa Birliğinin koşulsuz desteği ile şımardı. Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ettiğini raporlarla gösterdik. Bu hangi uluslararası hak ve evrensel değerler ile örtüşüyor?

Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bir yere varılmayacağını artık anlamız lazım. Bazı ülkelerin gazına gelip, kendinizi riske atmayın. Dolduruşa gelmeyin, aklı selim hareket edin. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız. Biz diyaloğa varız. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da söyledi.

Herkes tarafından kim samimi kim değil bilinsin. Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır.

Almanya elinden geldiğince objektif oldu. Yunanistan kendisini Türk donanması önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Gelsin konuşalım, hakça adımlar atalım.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HEIKO MAAS'IN AÇIKLAMALARI

Tırmanan bu durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli. Sorun iki tarafın doğrudan görüşmesi ile çözülebilir. Berlin sürecinin sürdürülmesini arzu ediyoruz.

Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıran biz değiliz Yunanistan'dır ve Rum kesimidir.

Doğu Akdeniz'de herkes için adil bir paylaşım istiyoruz, bunu her fırsatta söylüyoruz.

Yunanisan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak isterim. Batı Trakya Türklerine Türk ismini kullanmalarına neden müsaade etmiyorsunuz. Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini görüyoruz. Botlarını batırarak Türkiye'ye göndermek hangi evrensel değerlerle örtüşüyor. Yunanistan uluslarası hukka saygılı davranmıyor.

"YUNANİSTAN ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇSİN"

Yunanistan'ın bugünkü basın açıklamasındaki sözleri manidardır. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu şekilde bir yere varılamayacağını anlamanız lazım. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelip kendinizi riske atmayın. Biz gereği neyse gereğini yaparız.

Biz uluslarası hukuka inanırız, ancak Yunanistan'ın uluslarası hukuk kurallarını belirlemesine müsaade etmeyiz. Biz diyalogdan yanayız. Ama bunu için kimse Türkiye'ye ön konuş getirmesin.

"YUNANİSTAN SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Yunanistan samimi olmayıp, dürüst olmadığını Mısır ile yaptığı anlaşmayla gösterdi. Türkiye'yi kimse diyalog istemeyen bir ülke konumuna sokmaya çalışmasın.

Yunanistan'ın anlaşamaları Türkiye'yi yok sayan gayretlerdir. Biz bunların geçerli olmadığını söyledik. Buna rağmen de diyoruz ki, gelin hep beraber oturup konuşalım. Yunanistan maksimalist taleplerden vazgeçmeli.

Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz.

Yunanistan Almanya'nın samimi çabalarına saygısızlık gösteriyor, Almanya'yı aldatıyor.

AB'den beklentimiz dürüst bir arabulucu olmasıdır. AB ile pozitif ortam için Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmeyiz.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİ

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi bir başlangı. İyi ve küçümsenmeyecen bir başlangıç. Daha farklı rezevlerin olduğu yönünde bulgular da var. Her şeyden önce bugüne kadarki en büyük keşfimiz. Sakarya Gaz Sahası ile birlikte Türkiye dev sahalar arasına girdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın sözlerinden öne çıkanlar:

Her iki tarafında doğrudan görüşmeleriyle kabul edilebilir sonuçalar sağlanabilir. Doğu Akdeniz'deki tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor.

Libya'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Berlin sürecinde sorumululuk üstelenen herkesin gereğini yapmasını bekliyoruz.

Türkiye, NATO müttefiki olarak çok büyük bir öneme sahip. Türkiye ile yapıcı bir diyalog istiyoruz.

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