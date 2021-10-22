VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan Yunan heyete davet!
Kooperatiflere düzenleme getiren teklif kabul edildi!
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı hatırlatması!
Türkiye'de 28 bin 465 yeni vaka!
Putin, Başkan Erdoğan'a hak verdi! Değişimi destekliyor
Ticaret Bakanı Yardımcısı açıkladı!
Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti
Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde bir ilk!
Türkiye'nin Afrika'da etkisi artıyor
Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Borsa İstanbul'da Gong Anatolıa Geneworks ve gelecek varlık yönetimi için çaldı
Türkiye'den "Osman Kavala" tepkisi
Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi
ABD'nin Atina büyükelçisinden çarpıcı Türkiye açıklaması!
Mavi Vatan'ın başrol oyuncusu sahneye çıkıyor
Skandal "YPG/PKK" kararı!
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Öyle bir lüksümüz yok
NATO'dan itiraf gibi Afganistan açıklaması
Adım adım ihanet anlaşmasına
ABD'nin Yunanistan'la anlaşması ne anlama geliyor?
Kritik karar bugün açıklanıyor
22 Ekim 2021 Cuma 01:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 01:30:00

Bakan Akar'dan Yunan heyete davet

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelere katıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşen Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.

Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara'da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetinin beklendiğini kaydetti.

Etiketler : NATO Bakan akar yunanistan
Usta isim sete çıktı

Usta isim sete çıktı
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Polonya'da prömiyer

Polonya'da prömiyer
Bağcılar'da toplu düğün şöleni

Bağcılar'da toplu düğün şöleni
Derya diz çöktürdü

Derya diz çöktürdü
Oğulcan'a misilleme

Oğulcan'a misilleme
Yunan adalarında aşk

Yunan adalarında aşk
Ailemi rahat bırakın

Ailemi rahat bırakın
Ekranda yaprak dökümü

Ekranda yaprak dökümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER