Bakan Akar'dan SAMP-T açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki Türklerle birlikte diğer sivillerin tahliyesine ilişkin, "Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye olarak oradaki tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken ne varsa, gemi tahsisi dahil, yaptık, yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler beklifyoruz." dedi.

Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karadeniz'de tespit edilen mayınlara yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Bu konuyla mücadeleye ilişkin elimizde güçlü imkanlar var. Bunları süratle seferber ettik. Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız, SAS timlerimizin alarm durumlarını yükselttik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar İstanbul Boğazı açıklarında üç mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar, "Serbest kalan mayınlara yönelik ortada birtakım rakamlar dolaşıyor. Bunları teyit etmek mümkün değil. Bu konuda bizim yapacağımız şey, teyakkuz halimizi sürdürmektir." diye konuştu.

Söz konusu mayınların İstanbul Boğazı açıklarına kadar nasıl bu kadar süratle geldiğine yönelik soruya Bakan Akar, "Bununla ilgili birçok yorum, varsayım var. Elimizde bununla ilgili somut bilgi, veri olmadan herhangi bir şekilde bazı şeyleri telaffuz etmek uygun olmaz." yanıtını verdi.

Gelen tüm ihbarların anında değerlendirildiğini vurgulayan Akar, "Her bir ihbar dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor. Mayınlar teşhis edilmelerinin ardından emniyetli bölgeye çekilerek, çevreye zarar vermeden etkisiz hale getiriliyor. Şu anda deniz trafiğinde herhangi bir sorun yok, normal şekilde devam ediyor." dedi.

MARİUPOL'DEKİ TAHLİYELER

Mariupol'deki başta Türk vatandaşları olmak üzere sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Akar, şunları söyledi:

"Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye olarak oradaki tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken ne varsa, gemi tahsisi dahil, yaptık, yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz. Oradaki insani durum son dönemde kötüleşti. Türklerle birlikte tüm sivilleri tahliye etme konusunda her türlü hazırlığı yaptık. İkili bir konu mevcut, kentin bir bölümü Rusya bir bölümü ise Ukrayna kontrolünde. Sonuç olarak biz insani bakımdan yapılması gereken ne varsa bunu gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz."

"İHTİYATLI OLMAK LAZIM"

ABD'den F-16 teminine ilişkin gelinen süreçteki son duruma yönelik soruya da Akar, "Bizim Viper denilen blok 70 F-16'lara ihtiyacımız var. Bununla birlikte elimizdeki F-16'ların da modernizasyonu gerekiyor. Bununla ilgili 'Yabancı Askeri Satışlar' kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığındaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor." yanıtını verdi.

Kongreden gelen soruya ABD Dışişleri Bakanlığının verdiği cevabın yer aldığı mektuba ilişkin soru üzerine ise Akar, "Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesine yönelik soruya ise "Sayın Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile biz de iki ülkenin savunma bakanları ile görüştük. Bununla ilgili üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor ancak şu anda Fransa'da bir seçim süreci söz konusu. Bu bittikten sonra temennimiz beraber görüşerek daha önce başlayan sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasıdır." karşılığını verdi.