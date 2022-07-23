Bakan Akar Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile görüştü

Görüşmelerde Bakan Akar tarafından; Odessa'ya yönelik saldırının İstanbul'daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası gerçekleşmesinden endişe duyulduğu, sağlanan mutabakat konusunda Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yaptığı ve yapmaya da devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezinde bu gün itibarıyla çalışmalara başladığımız da belirtilerek uygulamaya bir an önce geçilmesinin önemi ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Odessa'da bir patlama olduğunu açıklamıştı.

Akar, "Füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık ve bunun üzerine biz zaten temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan bir tanesine isabet ettiğini, diğerinin de siloya yakın bir bölgeye düştüğünü ve fakat orada önemli olan rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler." ifadelerini kullanmıştı.