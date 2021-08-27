VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Ida Kasırgası Louisiana'ya yaklaşıyor: Acil durum ilan edildi
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile 'Afganistan'ı görüştü
"Maç öncesi birtakım sıkıntılar oldu"... Son hafta kaçan şampiyonluğu anlattı
Vali Yerlikaya: İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı
Polonya semalarında Türk F-16'lar! Gövde gösterisi
Başkan Erdoğan: Sivillerimizi ülkemize taşıdık
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı
Türkiye'de 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi
ABD saldırıya nasıl yanıt verecek? Pentagon'dan çarpıcı açıklama
Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı
7 ülke S-400'e talip oldu
Başkan Erdoğan'dan Müslümanlara çağrı
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yeni genelge: 81 il valiliğine gönderildi!
Biden intikam mesajı verdi
İBB'nin 'Engelleniyoruz' yalanını böyle çürüttü
Türkiye tarihine geçecek dev anlaşma sağlandı!
Paşinyan: Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz
Fazıl Say CHP'li belediyelere fena patladı
Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam!
Pilotlar itiraf etti! Sivilleri böyle katletmişler
"Biz Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik"
ABD'li sunucudan tepki çeken açıklama: Her ölen ABD'li asker için bir şehir yeryüzünden silinmeli
Çöküşün eşiğindeler! ''Keşke Osmanlı yasalarını uygulasaydık''
Taliban'dan Türkiye'ye teklif! Henüz karar vermedik
27 Ağustos 2021 Cuma 23:35:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 23:35:00

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile 'Afganistan'ı görüştü

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı, her iki taraf tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken, Bakan Akar'ın görüşmede Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini ilettiği belirtildi.

Etiketler : Hulusi Akar ABD Lloyd James Austin Milli Savunma Bakanı
Beklenen albüm yolda

Beklenen albüm yolda
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı
Hayranlarını dinliyor

Hayranlarını dinliyor
Kızına mektup yazdı

Kızına mektup yazdı
Konser geliri afetzedelere

Konser geliri afetzedelere
İkinci kez evlendi

İkinci kez evlendi
5 yıl sonra setlerde

5 yıl sonra setlerde
Babacan ailesi parkta

Babacan ailesi parkta
Doğulu'dan 3 saatlik performans

Doğulu'dan 3 saatlik performans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER