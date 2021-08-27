Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile 'Afganistan'ı görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı, her iki taraf tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken, Bakan Akar'ın görüşmede Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini ilettiği belirtildi.