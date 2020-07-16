MHP lideri Bahçeli'den şehitler için başsağlığı mesajı

MHP lideri Bahçeli'den şehitler için başsağlığı mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada; "Hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur aziz şehitlerimize cenab-ı haktan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir teessürle iletiyorum." ifadelerine yer verdi.