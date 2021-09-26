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26 Eylül 2021 Pazar 13:05:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 14:59:00

Aziz Sancar böyle tepki gösterdi: Mantık dışı bir tutum

Kaynak: AA

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TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten hocalarla bir araya gelen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, 'Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek.' ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Sancar, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" ile buluştu.

Toplantıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla duyurdu.

Varank, paylaşımında "Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamız, TEKNOFEST için geldiği ülkemizde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızla buluştu. Hocamızın söylediği gibi harika işler yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) Konferans Salonu'ndaki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Burcu Özsoy, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü ve COVID-19 Türkiye Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Şaban Tekin katıldı.

Toplantıda platform bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Gül, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Akbulut ve Dr. Mehmet Altay Ünal, Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel de yer aldı.

İzmir Biyotıp ve Genem Merkezinden Prof. Dr. Mehmet İnan, Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Mert Döşkaya, Medipol Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Güzel, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Nesrin Özeren, Dicle Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Halil Yıldırım, Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erganiş, Başakşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Serdar Durdağı ile TÜBİTAK MAM KTE'den Doç. Dr. Erkan Ertürk de toplantının diğer katılımcıları oldu.

"Harika işler başarmışlar"

"Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, "Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine, "Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil." yanıtını verdi.

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydeden Sancar, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : AZİZ SANCAR AŞI KARŞITI KORONA AŞI COVID-19
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