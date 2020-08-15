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15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:58:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:04:00

ATAK helikopterleri bölgede! Doğu Akdeniz'den sıcak görüntüler

Kaynak: AA

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Türk ve Yunan fırkateynlerinin Akdeniz'deki bekleyişi sürüyor. Olası bir durum için ATAK helikopterleri bölgede! İşte Doğu Akdeniz'den sıcak görüntüler

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve bir römorkör Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ise Meis Adası önündeki bekleyişini sürdürüyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Atak helikopterleri de bölgede zaman zaman uçuşlar yapıyor.

Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilan etmesinin ardından Oruç Reis Gemisi, sismik araştırmalar yapmak üzere Kıbrıs Adası'nın güneybatısına hareket etti. Ardından bölgeye yakın olan Yunanistan'ın Meis Adası önlerine bir Yunan fırkateyni geldi. Bunun üzerine bölgeye Türk savaş gemileri de geldi.

10 Ağustos Salı günü de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç Atak helikopteri, Kaş ilçesi üzerinde devriye yaptı. Meis Adası önünde bir Yunan fırkateyni nöbet tutuyor. Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir romörkör ve iki fırkateyn bulunuyor.

Römorkör, Antalya'nın Demre ilçesindeki Çayağzı Limanı açıklarında demir atmış olarak bekliyor. İki fırkateyn bazı günler birlikte, bazı günler dönüşümlü olarak Demre'den çıkarak, Kaş çevresinde seyir görevi yapıyor ve bazen Meis Adası'na yakın noktadan geçiş yapıyorlar.

Kaş'taki Limanağzı bölgesinde demir atarak bekleyen üç gemi bazen Demre'de buluşuyor.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı üç atak helikopteri de Kaş üstünden zaman zaman alçak uçuşlar yapıyor.

Helikopterlerden biri bazen Meis Adası'nın tam karşısındaki Kaş Orman İşletme Müdürlüğü önündeki piste iniş yaparak, diğer iki helikopterin uçuşunu izliyor.

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