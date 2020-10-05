Arkeologlar tuhaf bir figür keşfetti! Hangi hayvana ait olduğu çözülemedi

Arkeologlar tuhaf bir figür keşfetti! Hangi hayvana ait olduğu çözülemedi

Daily Express'in haberine göre, 1495'te İsveç kıyılarında batan bir Danimarka gemisi olan Gribshunden'in gemi enkazını inceleyen arkeologlar tuhaf bir figür keşfetti.

Gazeteye göre, söz konusu figür, yüzyıllarca batıkta korunmuş ve türünün bilinen en eski ahşap oymalarından biri. Oymanın köpek benzeri bir veya canavarı tasvir ettiği düşünülüyor.

Deniz arkeolojisi profesörü Johan Ronnby, "Bu bir deniz canavarı ve ne tür bir hayvan olduğunu tartışmalıyız. Bence bu bir tür fantastik hayvan. Aslan kulaklı ve timsah benzeri ağzıyla muhtemelen bir ejderha. Ağzında bir şey var gibi görünüyor. Evet ağzında biri var ve birini yiyor.' dedi.

Blekinge Müzesi'nden Marcus Sandekjer de, daha önce böyle bir gemi keşfetmediklerini söyledi.

Sandekjer, "Bu daha önce görmediğimiz bir şey, dünyada benzersiz ve bence burada daha özgün nesnelerle daha fazla kazı yapılacak.' dedi.

Arkeologlar çalışmaları sırasında ayrıca bir mersinbalığının iyi korunmuş kalıntılarını da buldular.

(star.com.tr)