Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay'dan Emsal Karar

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31 Mayıs 2022 Salı 09:15:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 09:15:00

Aracını servise bıraktı, tamirci alkollü bir şekilde kazaya karıştı! Yargıtay'dan emsal karar

Kaynak: TRT Haber

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Hukuken, otomobille yapılan her kazada sürücüye bakılmaksızın araç sahibi sorumlu tutuluyor. Ancak Yargıtay emsal sayılacak bir karara imza attı. Otomobili tamirci tarafından kazaya karışan araç sahibi, durumu yargıya taşıdı. Kaza bedelini tamirci ödedi. İşte detaylar...

Hukuken, otomobille yapılan her kazada sürücüye bakılmaksızın araç sahibi sorumlu tutuluyor. Ancak Yargıtay emsal sayılacak bir karara imza attı. Otomobili tamirci tarafından kazaya karışan araç sahibi, durumu yargıya taşıdı ve haklı çıktı.

TRT Haber'in haberine göre, İstanbul'da yaşayan bir araç sahibi, otomobilini tamir için servise bıraktı. Otomobili araç sahibinden habersiz kullanan tamirci, alkollü bir şekilde kazaya karıştı.

Sigorta şirketi zarar gören tarafın hasarını giderdi. Ancak tamircinin alkollü olmasından dolayı kaza poliçe kapsamından çıkınca, şirket ödediği bedeli alkollü sürücüden değil araç sahibinden tazmin etmek istedi.

Faturayı gören araç sahibi, konuyu yargıya taşıdı.

KAZA BEDELİNİ TAMİRCİ ÖDEDİ

Mahkemenin araç sahibini haklı bulduğunu söyleyen Avukat Mehmet Alperen Gökhan, "Konu Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay da aynen bu şekilde diyor ki; evet, sen aracını usule uygun olarak bir servise teslim etmişsin. Ve bu teslim sonrasında da aracının kazaya sebep olmasında bir kusurun yoktur, diyerek araç sahibini haklı buluyor" diye konuştu.

Yargıtay'ın kararı sonrası, sigorta şirketi, kazanın bedelini alkollü olarak aracı kullanan servis çalışanına ödetti. Bu karar benzeri davalar için emsal oldu.

ARACIN TESLİM EDİLECEĞİ HER NOKTADAN BELGE İSTENMELİ

Avukat Gökhan, bu tip durumlarda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Araç sahibinin aracı teslim ettiği yerle arasında bir sözleşmesel ilişki var mı? Mesela; servise verdiğinizde bir teslim tutanağı, aracınızı uzun süreli kiraladığınızda uzun süreli bir kira sözleşmesi gibi aranızda yazılı bir metin olduktan sonra ve aracı verdiğiniz kişinin kusurunu da ispat edebiliyorsanız, artık sizin hukuken sorumlu tutulmanız mümkün değildir demiş Yargıtay."

Etiketler : Avukat Gökhan sigorta şirketi kazanın bedeli kaza sigorta
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