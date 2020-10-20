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20 Ekim 2020 Salı 09:11:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 09:15:00

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, bölgedeki seralar da zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan ve yaklaşık üç dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Dolu nedeniyle bölgedeki seralar zarar gördü.

Devrilen otobüs durağının altında kalan kadın öldü

Kumluca-Finike kara yolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir profillerinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.

İlçede hava şartlarının normale döndüğünü bildiren Kolsuz, hasar tespit incelemelerinin başladığını kaydetti.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Antalya Valiliğinden Valiliğinden yapılan açıklamada ise öğle saatlerinde batı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtına sonrası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin hızlıca bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kumluca'da servis aracı bekleyen 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in, bulunduğu durağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırtına nedeniyle 5 vatandaşımız ise hafif yaralandı. Fırtına Kum ve Kavakköy mahallelerinde bazı binaların çatılarında ve çatıda bulunan güneş enerji sistemlerinde hasara yol açtı. Kumluca Merkez Camisi'nin minaresinin tepesi yıkıldı. Kum Camisi'nin minaresi tamamen yıkılarak caminin kubbesini deldi. İlçe merkezinde fırtına nedeniyle kırılan ağaçlar enerji nakil hatlarında hasara yol açtı, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılmasına neden oldu."

Açıklamada, Kumluca ve Finike ilçelerindeki bazı cam seralarda cam kırılması dolayısıyla fiziksel zarar meydana geldiği, dikimi yeni yapılmış sebze fidelerinde zarar oluştuğu bildirildi.

Plastik örtü kaplı seralarda naylon atması gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi. 

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