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Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener'den Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
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06 Eylül 2023 Çarşamba 09:27:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 09:27:00

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener'den Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kaynak: Sabah

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak ortağı CHP'yi sert bir dille eleştirmesinin ardından gözler Akşener'in yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğine kilitlenmişti. Yerel seçim kapsamında Akşener bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlayacak.

Ankara bugün kritik bir buluşmaya sahne olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak ortağı CHP'yi sert bir dille eleştirmesinin ardından gözler Akşener'in yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğine kilitlenmişti. Yerel seçim kapsamında Akşener bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlayacak.

28 Mayıs seçimlerinin ardından eski ortağı CHP'ye ve CHP'nin fondaş medyasına öfke kusan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 14.00'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlayacak.

Sabah'ın haberine göre, İkili arasındaki görüşmenin içeriğine dair iki partiden de bilgi paylaşılmazken, CHP'nin dışlandığı yeni bir "üçüncü yol ittifakının" gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Seçimlerin ardından yaptığı her konuşmada CHP'den bağımsız olarak kendilerine yeni bir yol çizmek istediklerini vurgulayan Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da "Kuyruk siyasetine hayır" diyerek eski ortağında soğuk duş etkisine neden olmuştu.

İYİ Parti'nin desteği olmadan İstanbul ve Ankara'yı elinde tutması zor gözüken CHP'de yeni formüller tartışılırken, Memleket Partisi kanadından sürpriz bir hamle geldi.

İNCE'NİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Bugün saat 14.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya gelecek olan Muharrem İnce'nin "üçüncü yol ittifakı" seçeneğini de gündeme taşıyacağı iddia ediliyor.

Kritik görüşmenin ardından İnce'nin basın mensuplarına açıklama yaparak merak edilen soruları yanıtlayacağı bildirildi.

Etiketler : İYİ Parti CHP eleştirisi Meral Akşener Memleket Partisi Muharrem İnce
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