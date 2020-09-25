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25 Eylül 2020 Cuma 14:33:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 14:33:00

Ankara Valiliği'nden koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı

Kaynak: AA

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Ankara'da temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındı.

Ankara Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında ek tedbirler alındı. Yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındı." ifadelerine yer verildi.

İZOLASYONU DELENLER YURTLARA YERLEŞTİRİLECEK

Kurulumuzun 31/07/2020 tarih ve 2020/65 sayılı kararıyla evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulmuş, 17/08/2020 tarih ve 2020/68 sayılı kararıyla salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11/09/2020 tarih ve 2020/72 sayılı kararıyla da izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan "Filyasyon" çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile "bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı" hükme bağlanmıştır.

Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,

Oy birliği ile karar verildi."

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