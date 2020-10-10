Ankara için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi

Ankara için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ışığında, Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.