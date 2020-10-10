Ankara için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi
Kaynak: AA
Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde çok kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ışığında, Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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