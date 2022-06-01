Amerikan Forbes dergisinden çarpıcı Bayraktar TB3 analizi: TB2'yi geride bırakacak

Türkiye, bu yıl yeni Bayraktar TB3 insansız hava aracını piyasaya sürmeye hazırlanırken Forbes dergisinde Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını simgeleyen Bayraktar TB2 ve TB3'leri içeren analiz yer aldı. Dikkat çeken analizde bu yıl piyasaya sürülecek TB3'ün dünya çapında iz bırakan TB2'lerin başarısını geride bırakacağı yer alıyor.

"TÜRKİYE BİR DRONE SÜPER GÜÇ"

Açıklamalarda TB3'ün TB2'ye kıyasla benzersiz bir satış potansiyeli olduğuna yer verilerek savunma sanayide Türkiye'nin bir 'drone süper gücü' olarak yerini sağlamlaştırmaya çalıştığı üzerinde duruldu.

Türkiye, bu yıl yeni Bayraktar TB3 insansız hava aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni silahlı insansız hava aracı; Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve son olarak Ukrayna'daki savaş başarılarıyla tanınan TB2'nin halefi olarak piyasaya çıkarılacak. TB3, selefi TB2'den farklı olarak kısa pistlerden ve gemi güvertelerinden hareket edecek şekilde tasarlandı.

Türkiye ayrıca, donanmasının yeni amiral gemisi TCG Anadolu'yu da bu yıl da hizmete sokmayı planlıyor. Türkiye daha önce TCG Anadolu için, beşinci nesil F-35B Lightning II kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) özellikli savaş uçağı sipariş etmeyi düşünmüştü . Ancak, Rusya'dan gelişmiş S-400 hava savunma füze sistemleri edinen Ankara'nın, 2019'da herhangi bir F-35 satın alması engellendi.

Türkiye bu gelişmeden sonra, F35'lerin yerine TCG Anadolu'ya yeni geliştirdiği TB3'leri konuşlandırmayı ve esas olarak TCG Anadolu'yu bir drone gemisi olarak kullanmaya karar verdi. Katlanabilir kanatları sayesinde, tamamlandığında TCG Anadolu'ya 30-50 adet arası TB3 yerleştirilebilecek.

Tüm bu gelişmelerin ardından ortaya çıkan gerçek; Türkiye'nin tasarlama, geliştirme ve yerleştirme kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığı bir şey varsa, o da silahlı insansız hava araçlarıdır.

Türkiye sadece yeni amiral gemisi için TB3'ler üretmekle yetinmiyor. Türkiye yeni ürettiği TB3 insansız hava araçlarını TB2'de yaptığı gibi diğer ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor.

"BAYRAKTAR YENİ BİR HEDEFİN PEŞİNDE"

TB2 ve TB3 üreticisi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar Mart ayında yaptığı açıklamada, " Yeni insansız hava aracımız TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak" açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan da anlayacağımız üzere; Bayraktar yeni bir hedefin peşinde olabilir.

Danimarka'da SDÜ'de Savaş Çalışmaları Bölümü'nde Yardımcı Doçent olan James Rogers konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Japonya'nın Izumo sınıfı gemileri, VTOL (dikey kalkış ve iniş) helikopterler için tasarlandı. Bu nedenle geleneksel bir uçak gemisinden daha küçük. Bununla birlikte TB3, kısa pist uçak gemilerine kalkış ve iniş için özel olarak tasarlandı ve katlanabilir kanatlara sahip. Türkiye bu projesi ile önemli bir yetenek boşluğunu doldurmaya hazır." açıklamasında bulundu.

F-35B'lerin Türkiye'ye ihraç edilmemesinden dolayı; TB3'ler, Türkiye'nin TCG Anadolu amfibi hücum gemisine operasyonel taarruz hava gücü sağlayacak. Eğer Türkiye'nin bu projesi başarılı olursa, benzer gemilere sahip diğer ülkelerin de amfibi saldırı gemilerinin 'drone gemilerine' dönüştürdüğünü görebiliriz.

Baykar ayrıca; TB3 insansız hava araçlarını sadece TCG Anadolu için üretmenin yanı sıra, deniz alanında kullanılan askeri dronlarla ilgili gelişmekte olan pazara da hakim olmayı hedefliyor olabilir.

Rogers bu gelişme ile ilgili; "Denizcilik alanı için havadaki dronlar, askeri drone gelişiminde büyük ve gelişmekte olan bir pazardır. Rusya gibi ülkeler, gemilerden mancınıklarla fırlatılan büyük dronları deniyor. Türkiye, ulusal askeri kullanım ve gelecekteki potansiyel uluslararası satışlar için TB3 ile bu pazarda şimdiden başı çekiyor." ifadelerini kullanıyor.

PEKİ TB3, SELEFİ OLAN TB2'NİN İHRACAT BAŞARISINI TEKRARLAYABİLİR Mİ?

Michael Baker, "TB2; Libya'dan Ukrayna'ya kadar bir çok alanda, dünyanın önde gelen drone sistemi olarak kendini kanıtladı. TB3'ler, TB2'nin dünya çapındaki operasyonel başarısını geride bırakacak. Çeşitli aktörlerin, bu gücü kötüye kullanımını azaltmak için sorumlu bir şekilde satılması gerekli. Çünkü, TB3'ün BLOS uçuş kabiliyeti ve otomatik kalkış-iniş gibi özellikleri, TB3'ün TB2'ye kıyasla benzersiz bir satış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu, Türkiye'nin bir 'drone süper gücü' olarak yerini sağlamlaştırmaya çalıştığının da bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.