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20 Nisan 2021 Salı 22:29:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 22:29:00

Altun'dan Kaftancıoğlu'na 'Aylan Kurdi' tepkisi

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafıyla ilgili paylaşımına tepki gösterdi. Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"

Etiketler : Fahrettin Altun Aylan Kurdi Canan Kaftancıoğlu
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