14 Haziran 2019 19:01 | Cuma
Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.
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