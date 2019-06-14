Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.