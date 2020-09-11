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11 Eylül 2020 Cuma 19:58:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 19:58:00

Aksoy: Gülen Kürsüsü'nün kapatılması memnuniyetle not edilmiştir

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'da bir üniversitede faaliyet gösteren “Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü”nün kapatılmasıyla ilgili karara ilişkin, "Memnuniyetle not edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kain Leuven Katolik Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan ve terör örgütü elebaşının adını taşıyan kürsünün sözleşmesinin üniversite tarafından uzatılmaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"MEMNUNİYETLE NOT EDİLMİŞTİR"

Kürsünün 2010 yılında FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulduğunu belirten Aksoy, “Kürsünün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Üniversite, kürsünün düzenlediği etkinliklere artık ilginin ve katılımın çok azaldığı bu nedenle de kapatma kararı alındığını belirterek, kürsüyü finanse eden kuruluşla yapılan sözleşmenin bitiş tarihi olan 30 Eylül'den sonra yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

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