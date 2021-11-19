VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'ya AB ve NATO'dan "uydu" kınaması
Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kayıp Müslüme'den acı haber geldi
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!
Erken seçim olacak mı?
İngiltere'den AB'ye tehdit!
İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?
Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı
Bakan Akar'dan NATO mesajı
Pekin'i kızdıran karar! ''Ortaya çıkacak tüm sonuçlardan sorumlusunuz''
Anlaşma imzalandı! Donanmanın motoru TÜMOSAN'dan
Değeri 325 milyar TL'yi buluyor! 5 yeni altın müjdesi kapıda
Kamu bankaları faiz indirdi
Dünyanın en iyisine Türkiye sahip olacak!
Deniz Karakaş: Gelinlikler kısaldı gözler ayakkabılarda
Türkiye'nin kilitlendiği olay: Müge Anlı'da günlerdir aranan Müslüme Yağal'ın son görüntüleri ortaya...
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı: İddiaları reddediyoruz
ABD iki yüzlülüğü! Türkiye'ye yasak kendilerine serbest
Örgüt elebaşları birbirine girdi
Yolsuzlukla suçlanıyordu! Dokunulmazlığı kaldırıldı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Ukrayna'dan Rusya çıkışı
Yetim çocuklara kung fu eğitimi
19 Kasım 2021 Cuma 14:35:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 14:35:00

Akkuyu Nükleer AŞ'den "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına yalanlama

Kaynak: AA

ABONE OL

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından "ölüm ve intihar girişimi" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Şirket, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) güvenlik personelinin darbettiği bir işinin ölümüne neden olduğu, bir işçinin de intihar girişiminde bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre; Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS'nin Türkiye-Rusya ilişkileri tarihindeki en büyük proje olduğu, inşaat sürecinin de kamuoyu ve medyanın sürekli ilgisini çektiği belirtildi.

Son zamanlarda çok sayıda Türk vatandaşına istihdam oluşturan projeyle ilgili halkın yanlış bilgilendirildiği ve asılsız açıklamalarda artış görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Akkuyu NGS şantiyesinde bir güvenlik personelinin bir işçiyi darbedip ölümüne neden olduğu ve bir işçinin de intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin bilgilerin asılsız olduğunu kamuoyuna duyururuz. Ayrıca, iddia edildiğinin aksine yemekhanelerde alınan sıhhi ve epidemiyolojik tedbirler ile şantiye sahasındaki sağlık ve acil tıbbi bakım merkezleri, mevzuat gerekliliklerine tam uygun olup gerekli tüm donanıma ve yeterli kapasiteye sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Akkuyu NGS sahasındaki tüm üretim tesislerinde iş gücünün korunması ve güvenlik kurallarına koşulsuz öncelik verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Şirket faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve proje uygulamasının mevcut aşamaları ve meydana gelen gelişmeler hakkında kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Sahada meydana gelen iş kazaları da kapsamlı bir şekilde araştırılmakta ve araştırmaların sonuçlarına göre bu tür durumların önüne geçilmesi için mümkün olan tüm önlemler alınmaktadır. Medyada ve sosyal ağlarda ortaya çıkan vakaların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur."

Etiketler : Akkuyu Nükleer Güç Santrali Akkuyu NGS sahası Türk vatandaşı Türkiye-Rusya ilişkileri
Çekmeyin utandım!

Çekmeyin utandım!
Çift sayılara takıntım var

Çift sayılara takıntım var
Yetenek yarışması ertelendi

Yetenek yarışması ertelendi
Tatsız gece

Tatsız gece
Estetikleri dikkat çekti

Estetikleri dikkat çekti
'Camdaki Kız' dondu

'Camdaki Kız' dondu
Nakille çocuklarını hayata bağladılar

Nakille çocuklarını hayata bağladılar
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Anlaşmalı boşanıyor

Anlaşmalı boşanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER