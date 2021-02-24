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Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü
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24 Şubat 2021 Çarşamba 18:12:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 18:12:00

Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefonda görüştü

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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu, iki ülkenin NATO faaliyetlerine katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede ayrıca, Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : msb milli savunma bakanlık hulusi akar
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