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19 Eylül 2020 Cumartesi 10:57:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 10:57:00

AK Partili Ünal'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki!

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak manşetine tepki gösterdi.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür."

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