  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KPSS sınavı için son dakika gelişmesi!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Polis ekiplerini kandıramadılar!
Van'ın tarih fışkıran kalesi: Urartulara ait bebek iskeleti üzerinde takılarıyla bulundu
Oğlu böyle isyan etti: Şu an alacağı en ağır ceza bile bizim için teselli değil
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bine dayandı
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaştı
Sırp liderin ABD Başkanı Trump karşısında düştüğü durum dünya gündemine oturdu
Devrik lider Boubacar Keita Mali'den ayrıldı
Balık sevenler dikkat! Tahta kasalar mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkenceyle öldürülmüş
Bahis çetesinde FETÖ şüphesi
Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap! Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim
Çankırı'da korkutan deprem
Kenevirden torpido ve kaporta üretimi yolda
Melisa intihar ederek canına kıydı! Sorumlu baba mı Yoongi mi?
AK Partili Ünal: Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor
Darbeci Hafter milisleri, ateşkesi yine ihlal etti
Fikriye'nin vücudunda sigara söndürmüş
New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor
Gençlik ve Spor Bakanlığından eylül ayı burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme Resmi Gazetede
Deniz Seki, 15 bin dolarlık 'kral dairesi'nde konakladı
Bursa'da motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
06 Eylül 2020 Pazar 08:01:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 08:07:00

AK Partili Ünal: Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi olduğunu belirterek, 'Şu anda Türkiye küresel güç olma yolundadır. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor.' dedi.

Ünal, partisinin Dulkadiroğlu ilçesi 7. Olağan Kongesi'nde, AK Parti'nin normal bir parti olarak yola çıkmadığı söyledi.

AK Parti'nin bir millet hareketi olarak yola çıktığını ifade eden Ünal, "Buradaki hiçbir arkadaşım hasbelkader burada bulunmuyor. Buradaki her bir arkadaşım bir değişim, büyük bir dönüşümün büyük bir inşirahın 86 yıl sonra Ayasofya'nın cami olarak dönüşümünün nasip olduğu kadroların bir parçası olarak burada bulunuyoruz. O yüzden bu bilinçle siyaset yapacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin bir iyilik hareketi olduğunu aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Birbirimize bakarken eğer kalbimizde sevgi yoksa, iyilikle ve merhametle bakmıyorsak birbirimize bakarken kin, haset, kıskançlık, nefret ve öfkeyle bakıyorsak biz bu mücadelenin bir parçası değiliz demektir. Yanındaki kardeşine hasetle kıskançlıkla nefretle bakıyorsa rica ediyorum o arkadaşımız bu davadan ayrılsın ve bu davayla ilişkisi de yoktur. Bunu ben söylemiyorum, bunu Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Çünkü bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Cumhurbaşkanımız, 'Vallahi de, billahi de, tallahi de biz kavga için değil gönül kazanmak için sevgi için geldik' diyor. Biz AK Parti'yi kendi hırs, hesap ve planlarımızın aracı haline getirirsek bu ümmet bize sorar."

Ünal, önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, Kahramanmaraş'a 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesinin cihazlarıyla ihalesinin yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye küresel güç olma yolundadır. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor. Görüyorsunuz yaşananları tek tek televizyonlardan takip ediyorsunuz. Türkiye'nin Libya'da, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de verdiği haklı mücadeleyi görüyorsunuz. Bizim bu mücadeleden hiçbir şekilde geri adım atma diye bir lüksümüz olamaz. Bu mücadeleden geri adım atılırsa bu emaneti bize veren millet bizim yakamıza yapışır. Biz bu milletin bize verdiği görevi yerine getiriyoruz."

- "Bunlar muhalefet falan değil apaçık düşman ve karşıttır"

Ülke ekonomisine yönelik eleştirilere de dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Şimdi bize birtakım yalan ve hesaplarla ekonomimizin kötü olduğunu anlatmaya çalışan tuhaf bir muhalefet anlayışı var. Buna muhalefet de dememek lazım. Karşıtlık başka bir şey, muhalefet başka bir şey. Muhalefet alternatif demektir. Bunlar muhalefet falan değil, apaçık düşman ve karşıttır. Neden, bakıyorsunuz Suriye'de Esed'i destekliyorlar. Libra'da Hafteri, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini, Güney Doğu'da bizim sınır güvenliğimiz toprak bütünlüğümüz söz konusu olduğunda PYD'yi, YPG'yi savunuyorlar. Bir genel başkan düşünün ki Türkiye S-400'lerle ilgili anlaşma yaparken, 'S-400'leri ne yapacaksınız, Yunanistan bize mi saldıracak' diyen bir genel başkan düşünün. PYD ve YPG ile ilgili onlara arkadaşlar diyen bir genel başkan düşünün. O yüzden artık bunları muhalefet olarak değil açık bir şekilde karşıt olarak değerlendiriyoruz. Biz millet olarak kenetlendikçe, birliğimizi ve bütünlüğümüzü muhafaza ettikçe kardeşlerim Allah'ın izniyle, biz o yolu yürür ve yürümeye devam ederiz."

Kongrenin ardından Ünal ve beraberindekiler, Dulkadiroğlu Belediyesince ilçede yapılan Heyecan Bahçesi'nin açılışını yaptı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER