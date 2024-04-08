“AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu” iddiaları yalanlandı!
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu" iddiası doğru değildir.
Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir.
Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ'yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir.
Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 7, 2024
Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği... pic.twitter.com/sX4iRM2N5I
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