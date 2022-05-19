AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;



Böylesi önemli günü, İstiklal mücadelesi için kilit taşı önemindeki günün gençlerimize atfedilmiş olması da ayrı bir kıymete sahiptir. Bu büyük bayramımızı kutluyoruz. Atatürk'ün ve milli mücadelenin o gün için gösterdiği kararlılığın bugün içinde aynı yol göstericiliğe sahip olduğunu görüyoruz.

NTV MUHABİRİ ÖZLEM SARIKAYA YURT'UN VEFATI

Çok değerli bir meslektaşınızı kaybettiniz. Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybettik genç yaşta. Bu hepimizi çok üzdü. Allah rahmet eylesin. 18-20 Mayıs günleri tarihi açıdan çok önemli bir gün. Kırım Tatarlarının yaşadıkları trajedinin yıl dönümü. Bugün de verilen mücadelenin aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Kırım Tatarı kardeşlerimizin hepimizin şehidi olan kardeşlerini rahmetle anıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Her geçen gün terör örgütlerine verilen siyasi ve askeri desteklerin nasıl verildiğine dair yeni bilgilere ulaşıyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ADIMI

Tam da bu bağlamda bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışıyor. AK Parti açısından NATO üyeliğinin ilke, prensip, kurallara bağlı olarak yürütülmesi her zaman bağlı olundu. Müttefiklerimizden bazıları başta olmak üzere Türkiye'nin düşmanı olan örgütlere verilen askeri destekleri sayın Cumhurbaşkanımız yüksek sesle ifade etti. 11 Eylül'den sonra terörizm net bir şekilde mücadele hedefi olarak ele alınmıştı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde aynı desteğin verilmesine şahit olmadık. Türkiye bu mücadeleyi verirken müttefiklerimiz patriotları kendi ülkelerine götürdüler.

"NATO'YA ÜYE OLACAK ÜLKELER TERÖRLE MÜCADELE BAĞINI KESMESİ GEREKİR"

Net şekilde şunu söylüyoruz; sizin bu destekler bize askerimize, vatandaşımıza saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. PKK ve YPG'ye verilen destek her şekilde siyasi açıdan ilkesiz ve gayri ahlakidir. Diğer bölgelerde DEAŞ var, oradan çekilmemizi istemiyorlar. PKK ve YPG'nin olduğu bölgeden çekilmemiz gerektiğini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi açık, olarak NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle bağını kesmesi gerekir. Özellikle Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın bu meseleyi hiçbir şekilde anlamadığını gösteriyor.

'İSVEÇ'İN PKK VE YPG'YE DESTEK VERDİĞİ NET ŞEKİLDİ GÖZÜKÜYOR'

Türkiye hem kendi güvenliği hem NATO'nun içindeki konsensüs bakımından bunları dile getiriyor. Oy birliğine karar alacağına göre o sebeple kurallara, ilkelere, prensiplere uygun şekilde yeni üyeliklerin ele alınması gerekir. Avrupa polis teşkilatının raporları açık ve net şekilde gösteriyor ki, İsveç'in PKK ve YPG'ye destek verdiği net şekilde gözüküyor. İsveç Savunma Bakanı PKK'nın Suriye'nin başındaki şahısla zoom üzerinden toplantı gerçekleştiriyor. Sorun şudur; NATO bir güvenlik örgütüdür, bu örgütün mücadele alanı küresel terörizmidir, siz doğrudan NATO üyesi ülkenin hedef olarak gösterdiği terör yapılarıyla temas içindesiniz ve destek veriyorsunuz. Bu örgütler sizin ülkelerinizde para topluyorlar. Bu para silah olarak geri dönüyor.

Hem NATO içerisindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Yeni üye olmaya çalışan ülkelerin de bu şekilde davranışları var. Böyle bir şey kabul edilemez. NATO'nun mantığı birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir. Yakın zamana kadar Macron ne diyordu, Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguluyor, Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulanmalı diye absürt açıklamalarda bulunuyor, Ukrayna krizinden sonra NATO'nun güney kanadını güçlendirmeliyiz diyordu.

Burada ne bize ambargo ne de düşmanımız gördüğümüz terör örgütlerine destek verilmesi kabul edilemez. Türkiye çok basit bir şey istiyor; NATO'nun üyeleri ve NATO'ya üye olmak isteyenlere NATO'nun ilkelerine bağlı olması isteniyor. Açık olan şu insanlığa karşı olan bu terör örgütlerine desteğinizi kesmenizi istiyoruz.

"SON DERECE UTANÇ VERİCİ"

Yine bu ülkelerden birinin dışişleri bakanın açıklaması son derece utanç vericidir. NATO'ya destek veren ülkelerle iyi geçinmesi Türkiye'nin yararınadır diyor. Mesele son derece nettir; Türkiye devlet politikası olarak NATO'nun gelişmesine karşı çıkmadı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla problemi olmadı. Problem onların terör örgütlerine verdiği desteklerle ilgilidir.

İsveç, Finlandiya'da verilen desteklerin PKK'nın yaptığı gösterilerin fotoğrafları vardı. Orada açılan PKK bayrakları, demokratik hukuk devletinin kabul edemeyeceği görüntüler vardı. Biz o görüntüleri AK Parti kürsüsünden göstermeyi uygun bulmuyoruz. O paçavra resimlerini göstermeyiz. Net bir tablo var, böyle bir şey demokrasi, hukuk devleti ve NATO prensipleri açısından kabul edilemez.

Meşhur Fransızların çimento fabrikası var. Bu firmanın PKK ve YPG'nin Suriye'deki terör faaliyetleri için kullandığı yer altı sığınakları ve tünelleri yaptıkları ortaya çıktı. DEAŞ terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çoktu. Paris temyiz mahkemesi bu Fransız çimento fabrikasının insanlığa karşı suç işlemek bakımından karşı karşıya olduğu soruşturmanın devamına karar verdi.