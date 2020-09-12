AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her darbe 'vatana ihanet'tir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Her darbe “vatana ihanet”tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir.

Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gasp ettiler. Darbeciler her cümlede “vatan için” diyerek her adımda “vatana ihanet” ettiler. “Hukuksuz vatanseverlik” olmaz.

Hukuk dışı vatanseverlik” darbecilerin en süslü yalanıdır. 12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz; darbe vatan hainliğidir. Milletine silah doğrultandan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur

Bu ihanetin son hamlesi 15 Temmuz’da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar.

Darbecilik, millete düşmanlıktır! Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır.