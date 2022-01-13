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13 Ocak 2022 Perşembe 18:11:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 18:12:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Rauf Denktaş" mesajı

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10. yılında yad etti.

AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz."

Etiketler : ömer çelik kıbrıs rauf denktaş
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