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24 Şubat 2022 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 18:52:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Kaynak: Akşam

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası toplanan AK Parti MKYK toplantısı sonrası son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik: "Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya bir kez daha uluslararası hukukun ağır bir ihlali haline gelen bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini de altını çizerek söylüyoru" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde süreç yürütülmüştür. En başından beri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunacağımızı ifade ettik. 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir yandan NATO, bir yandan Rusya ile ilişkilerimiz var. Güçlü bir NATO üyesi olarak tutumumuz devam edecek. Rusya'nın bu saldırgan tutumdan vazgeçmesi için diplomatik girişimlere devam edeceğiz.

- Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın bir temas içindeyiz. Bugün bir vatandaşımızın videosu yayınlandı. Diplomatik misyonlarımız görevinin başında ve vatandaşlarımızın hizmetinde. Oradan ayrılmak vatandaşlarımız için şu an bir şey yapılamıyor. Hava güvenliği sağlandığı zaman tahlileyeler olacak. Karadeniz'in güvenliği kapsamlı şekilde değerlendirildi.

- Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunurken, Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için de gereken girişimleri yapacağız.

- Bu işgali reddediyoruz, haksız ve hukuksuz bir eylemdir. Rusya'nın saldırıdan vazgeçmesi için diplomasiyi sürdüreceğiz."

- Bir kez daha Avrupa'nın bu siyasi vizyon yoksunluğundan Türkiye ile birlikte olmasının getireceği siyasi vizyon ve kapasiteden yoksun olduğu net bir şekilde görülmüş durumda.

- Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya bir kez daha uluslararası hukukun ağır bir ihlali haline gelen bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini de altını çizerek söylüyoruz.

"AVRUPA BİRLİĞİ KINAMA TEŞKİLATINA DÖNDÜ!"

- Avrupa Birliği'nin bir kınama teşkilatına döndüğü, sadece uluslararası olaylarda sürekli olarak kınama üreten bir yaklaşımdan ötesini üretemediği görüldü."

"TÜM SENARYOLAR ÇALIŞILDI"

- Tüm senaryolar çalışıldı, önümüze gelecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklar yapıldı.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

- Montrö Sözleşmesi açısından Türkiye bu durumda önüne gelebilecek bütün senaryoları değerlendiren çalışmalar kapsamlı bir şekilde yapılmıştır. Ama esas olan savaşın yayılmasına imkan verecek bir tutum içerisine girilmemesidir.

Etiketler : ömer çelik ak parti Rusya
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